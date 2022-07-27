Военнослужащие НМ ДНР раскрыли тактику украинских подразделений в Донбассе

«С помощью коптеров мы выявляем их позиции в посадках. Иногда достаточно заметить траншею, которая тянется от одной посадки к другой, чтобы сделать вывод об оборудовании в посадках огневых точек противника. По ним и наносим удар», — рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР.