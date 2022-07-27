Военнослужащие НМ ДНР раскрыли тактику украинских подразделений в Донбассе

Военнослужащие Народной милиции ДНР рассказали об особенностях действий украинских войск в Донбассе, сообщает «Военное обозрение».
ВСУ располагают свои огневые точки вне населенных пунктов, как правило, оборудуя позиции в лесополосе, откуда хорошо просматриваются сельскохозяйственные поля и дороги, рассказали в НМ ДНР.
Украинские подразделения налаживают коммуникации между позициями в лесопосадках посредством траншей, а также минируют подходы к укреплениям. В некоторых случаях, уточнил источник в НМ, отступающие части ВСУ натыкаются на свои же мины.
«С помощью коптеров мы выявляем их позиции в посадках. Иногда достаточно заметить траншею, которая тянется от одной посадки к другой, чтобы сделать вывод об оборудовании в посадках огневых точек противника. По ним и наносим удар», — рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР.
Напомним, спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целью назвали защиту мирного населения Донбасса, на протяжении восьми лет подвергающегося издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Также, как сообщил Infox, СВО должна обеспечить безопасность России и оградить ее от военной угрозы со стороны Запада.