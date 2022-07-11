Военнослужащие ДНР поделились опытом «жарких» встреч с украинскими нацбатами

«Служу в 100-й бригаде. Мы как-то сталкивались с наемниками. Откуда они, не скажу точно, однако вооружены были до зубов. Ранили меня в Марьинке. Три улицы зачистили, в четвертой наткнулись на украинцев. Начали перекидываться гранатами. В группе было семеро, выжили только двое», — поделился историей Юрий.