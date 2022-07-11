Военнослужащие ДНР поделились опытом «жарких» встреч с украинскими нацбатами

Амвросиевский реабилитационный центр — крупнейшее медучреждение Донбасса, где врачи в буквальном смысле творят настоящие чудеса. Бойцы, проходящие здесь реабилитацию, рассказали о самых «жарких» и запоминающихся встречах с украинскими националистами и наемниками, пишет РИА Новости.
Военнослужащий Народной милиции ДНР Юрий Лихатский получил осколочное ранение в боях в Марьинке. Он отметил, что его бригада сталкивалась с иностранными наемниками, однако ранение было получено в бою с украинскими военными.
«Служу в 100-й бригаде. Мы как-то сталкивались с наемниками. Откуда они, не скажу точно, однако вооружены были до зубов. Ранили меня в Марьинке. Три улицы зачистили, в четвертой наткнулись на украинцев. Начали перекидываться гранатами. В группе было семеро, выжили только двое», — поделился историей Юрий.
Получивший ранение под Мариуполем Александр встретился на поле боя с националистами из полка «Азов»*. Он признался, что эти люди настолько одержимы, что не боятся смерти и нажимают на спусковой крючок до последнего вздоха.
«И двухсотые были, и трехсотые. Сталкивались с азовцами*. Страшные люди — ничего не боялись. Выходили отстреливаться в абсолютно открытую местность. Получив тяжелое ранение, продолжали рваться в бой — как ни в чем не бывало», — рассказал Александр.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
«Азов»* — против членов организации возбуждены уголовные дела в России.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела