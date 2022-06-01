Военнослужащие 57-й бригады ВСУ отказались выходить на позиции

Военнослужащие 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины отказались выполнять приказ командира и выдвигаться на позиции, передает Lenta.ru, ссылаясь на видеоролик, появившийся в Сети.
Известно, что украинские военные отказались выполнять приказ о выходе на позицию без прикрытия артиллерии и бронетехники. На кадрах ролика видно, что между военными и их командиром, отдавшим соответствующий приказ, разгорелся спор.
Основной упрек военных заключался в том, что командование относится к ним как к «расходному материалу». Они предложили командиру присоединиться к ним в окопе, став легкой мишенью.
Командир пытался оправдаться перед своими подчиненными, ссылаясь на полученный приказ «сверху». Однако в итоге предоставил военнослужащим право самостоятельно принять решение.
Ранее командир 5-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины Сергей Лапко признался в интервью The Washington Post, что украинская армия находится в крайне тяжелом положении, в том числе из-за бездействия командования.