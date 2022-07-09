Военнослужащая Украины рассказала правду о своих ощущениях под артобстрелом России

Военнослужащая Украины записала видео из окопа, находясь под артиллерийским обстрелом со стороны российской армии. Портал «Военное дело» разместил видео с впечатлениями от происходящего.
По словам служащей, ей очень страшно и неприятно. Кроме того, окоп не кажется надежным укрытием. В течение всей записи видео на фоне звучат громкие звуки работы артиллерии и свист снарядов.
Ранее пленные солдаты ВСУ, который служили в 25-й десантно-штурмовой бригаде, поведали россиянам о специфичной военной подготовке. По их словам, стрелять они учатся в виртуальном тире вместо настоящего, а сам процесс напоминает «игры на компьютере».