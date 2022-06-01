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Военнопленные ВСУ рассказали об отсутствии нормального оружия и ужасном снабжении украинской армии

Военнопленные ВСУ рассказали об отсутствии нормального оружия и ужасном снабжении украинской армии
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Украинские пленные солдаты рассказали, как их бросили под танки без нормального оружия и подготовки. Об этом заявили источники корреспондентам «Русской весны».

Военнопленные ВСУ сообщили о неумении пользоваться оружием и об отсутствии снабжения. Киев бросает необученных солдат на самые горячие участки фронта.

«Просто на мясо пустили десятки парней!» — поделился один из украинских солдат.

Стоит отметить, что все украинские пленные подчеркивают хорошее отношение российских солдат к ним.

Ранее стало известно, что силы Народной милиции Донецкой Народной Республики окончательно отрезали находящиеся в Авдеевке войска Украины от одного из двух имевшихся путей снабжения, передает Argumenti.ru.

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