Украинские пленные солдаты рассказали, как их бросили под танки без нормального оружия и подготовки. Об этом заявили источники корреспондентам «Русской весны».
Военнопленные ВСУ сообщили о неумении пользоваться оружием и об отсутствии снабжения. Киев бросает необученных солдат на самые горячие участки фронта.
«Просто на мясо пустили десятки парней!» — поделился один из украинских солдат.
Стоит отметить, что все украинские пленные подчеркивают хорошее отношение российских солдат к ним.
Ранее стало известно, что силы Народной милиции Донецкой Народной Республики окончательно отрезали находящиеся в Авдеевке войска Украины от одного из двух имевшихся путей снабжения, передает Argumenti.ru.