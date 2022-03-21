«Военное искусство»: Литовкин объяснил, почему ВС РФ впервые применили комплекс «Кинжал»

Литовкин объяснил, почему ВС РФ впервые применили комплекс «Кинжал» Армия и ВПК
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Российские военные применили комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами с целью уничтожения склада с боеприпасами в Ивано-Франковской области, для того чтобы избежать жертв среди мирного населения, заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он отметил, что это было первое боевое применение «Кинжалов» Вооруженными силами РФ. Оно помогло пробить необходимую толщину земли или бетона силой кинетического удара.

«На огромной скорости было пробито, и взрыв произошел именно внутри склада. Конечно, земля поднялась, но разлет осколков был не такой огромный, как было бы при нанесении удара авиабомбой», — сказал Литовкин в эфире «РЕН ТВ».

Специалист подчеркнул, что использование «Кинжалов» обособлено тем, что удар наносился по подземному складу боеприпасов. Для поражения подземного склада нужно было применить бомбу большого калибра. Например, свыше 500 кг. Но от удара такой бомбы случился бы разлет осколков. Кроме того, образовалась бы воронка.

Неизвестно, насколько далеко от пораженного объекта находились жилые дома. От удара бомбой могли пострадать мирные жители. Именно поэтому российские военные применили гиперзвуковую ракету. Это дало возможность избежать разлета осколков на большой площади.

«Это один из примеров военного искусства Вооруженных сил РФ, когда цели поражаются наиболее эффективным способом с применением суперсовременных видов вооружения», — резюмировал полковник в отставке.

 
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