    В тренде

    Военная администрация запретила выезд из Запорожья

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Военная администрация запретила выезд из Запорожья

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Военная администрация Запорожской области объявила о временном ограничении для граждан. Выезд из Запорожья сейчас невозможен.

    Такое решение обусловлено «напряженной ситуацией» и необходимостью обеспечить беспрепятственный въезд автомобилей в областной центр, заявили местные власти. Некоторые автомобили ожидают въезда в Запорожье уже несколько суток.

    В направлении Запорожья открыты несколько гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц. За их перемещением наблюдают в том числе представители Красного Креста.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »