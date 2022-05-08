Военная администрация запретила выезд из Запорожья

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Военная администрация Запорожской области объявила о временном ограничении для граждан. Выезд из Запорожья сейчас невозможен.
Такое решение обусловлено «напряженной ситуацией» и необходимостью обеспечить беспрепятственный въезд автомобилей в областной центр, заявили местные власти. Некоторые автомобили ожидают въезда в Запорожье уже несколько суток.
В направлении Запорожья открыты несколько гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц. За их перемещением наблюдают в том числе представители Красного Креста.
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