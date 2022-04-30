Военкоры поставили точку в спорах о сходстве беженки с «Азовстали» и известной украинской снайперши

«Савина действительно на нее очень похожа, но это не она. Ничего общего эта женщина с ВСУ не имеет. (…) Муж ее (…) сейчас блеет, что фото с зигами и крестами — это дурость 10-летней давности. Ну у нас тут тоже пленные со свастонами говорят, что это индийский орнамент», — написал Коц в своем Telegram-канале.