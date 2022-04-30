Военкоры поставили точку в спорах о сходстве беженки с «Азовстали» и известной украинской снайперши

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Активные обсуждения схожести женщины, эвакуировавшейся с завода «Азовсталь» и известной украинской снайперши, закончили военкоры Александр Коц и Андрей Руденко, передает Lenta.ru.
Напомним, пользователи Сети заподозрили, что Елена Савина, покинувшая территорию металлургического комбината в Мариуполе в конце апреля вместе с мужем и ребенком, никто иная, как известная украинская снайперша Елена Белозерская. Последняя получила печальную славу после интервью британской газете The Sun, опубликованного в феврале, где среди прочего заявила, что «готова убивать людей в Донбассе».
Масла в огонь обсуждений в Сети подлили и факты о супруге Елены Савиной — Михаиле. Выяснилось, что около десяти лет назад он придерживался весьма радикальных националистических взглядов, не стесняясь выкладывать фото с соответствующей тематикой. Сам Михаил заверил, что все это «ошибки молодости».
Так или иначе, но все разговоры о личности Елены Савиной развеяли российские военкоры. По словам репортера ВГТРК Андрея Руденко, есть 100% информация на этот счет.
«Только вернулся домой (был без связи) и увидел весь *** (бардак — Прим. ред.) по поводу вышедших людей из “Азовстали”. Женщина не снайпер, просто похожа. Ее проверили, и информация 100 процентов», — отметил Руденко.
Слова коллеги подтвердил другой известный российский военкор Александр Коц. По его мнению, большего внимания заслуживает не женщина, которая лишь похожа на снайпершу, а ее супруг.
«Савина действительно на нее очень похожа, но это не она. Ничего общего эта женщина с ВСУ не имеет. (…) Муж ее (…) сейчас блеет, что фото с зигами и крестами — это дурость 10-летней давности. Ну у нас тут тоже пленные со свастонами говорят, что это индийский орнамент», — написал Коц в своем Telegram-канале.
Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Российский лидер обосновал это решение необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.