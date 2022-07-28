Военкоры ФАН первыми показали с воздуха освобожденную от ВСУ Углегорскую ТЭС

Военные корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) посетили территорию освобожденной от ВСУ Углегорской ТЭС, расположенной недалеко от Светлодарска.
На снятых с помощью беспилотного летального аппарата кадрах можно увидеть главный корпус, где в течение длительного времени укрывались боевики Вооруженных сил Украины. Военкоры ФАН первыми показали Углегорскую ТЭС с воздуха.
Накануне электростанция перешла под контроль подразделений российских подразделений, рассказал помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Штурмовые отряды “ЧВК Вагнера” сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев в своем Telegram-канале.
Углегорская ТЭС является крупнейшей в Европе электростанцией, объект имеет большое значение для снабжения региона электричество. В настоящий момент ТЭС нуждается в модернизации, хотя ее внутренние системы практически не пострадали при взятии объекта.