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Военкоры ФАН первыми показали с воздуха освобожденную от ВСУ Углегорскую ТЭС

Военкоры ФАН первыми показали с воздуха освобожденную от ВСУ Углегорскую ТЭС
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Военные корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) посетили территорию освобожденной от ВСУ Углегорской ТЭС, расположенной недалеко от Светлодарска.

На снятых с помощью беспилотного летального аппарата кадрах можно увидеть главный корпус, где в течение длительного времени укрывались боевики Вооруженных сил Украины. Военкоры ФАН первыми показали Углегорскую ТЭС с воздуха. 

Накануне электростанция перешла под контроль подразделений российских подразделений, рассказал помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Штурмовые отряды “ЧВК Вагнера” сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев в своем Telegram-канале.

Углегорская ТЭС является крупнейшей в Европе электростанцией, объект имеет большое значение для снабжения региона электричество. В настоящий момент ТЭС нуждается в модернизации, хотя ее внутренние системы практически не пострадали при взятии объекта.  

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