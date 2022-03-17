Военкор Стешин: Украину не спасет даже военное вмешательство НАТО

globallookpress.com Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

globallookpress.com

Военное вмешательство со стороны Североатлантического альянса
в ситуацию на Украине никак не сможет повлиять на ход событий. Такое мнение
высказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

По его мнению, время помощи со стороны НАТО для Киев уже
прошло.

«Украина — все. Столица этого государства осаждена нашими
войсками. Никаких вариантов переломить ситуацию у них нет. Там выжжена практически
вся инфраструктура и в ближайшие дни будет нарушено управление между частями.
НАТО нужно было вмешиваться недели две назад, теперь уже поздно», — подчеркнул
Стешин в интервью изданию «Украина.ру».

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор
Игорь Конашенков заявил, что за день авиация ВКС России поразила 29 объектов
военной инфраструктуры Украины, передает RT.

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru