Военкор Стешин: Украину не спасет даже военное вмешательство НАТО

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Военное вмешательство со стороны Североатлантического альянса
в ситуацию на Украине никак не сможет повлиять на ход событий. Такое мнение
высказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
По его мнению, время помощи со стороны НАТО для Киев уже
прошло.
«Украина — все. Столица этого государства осаждена нашими
войсками. Никаких вариантов переломить ситуацию у них нет. Там выжжена практически
вся инфраструктура и в ближайшие дни будет нарушено управление между частями.
НАТО нужно было вмешиваться недели две назад, теперь уже поздно», — подчеркнул
Стешин в интервью изданию «Украина.ру».
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор
Игорь Конашенков заявил, что за день авиация ВКС России поразила 29 объектов
военной инфраструктуры Украины, передает RT.