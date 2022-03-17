Военкор Стешин: Украину не спасет даже военное вмешательство НАТО

«Украина — все. Столица этого государства осаждена нашими

войсками. Никаких вариантов переломить ситуацию у них нет. Там выжжена практически

вся инфраструктура и в ближайшие дни будет нарушено управление между частями.

НАТО нужно было вмешиваться недели две назад, теперь уже поздно», — подчеркнул

Стешин в интервью изданию «Украина.ру».