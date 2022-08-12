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Военкор Сладков: Запад «бросит Украину на вилы» сразу после выжимания страны

Военкор Сладков: Запад «бросит Украину на вилы» сразу после выжимания страны
Федеральное агентство новостей

Решение президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз продлить мобилизацию обернется для страны незавидными последствиями. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Журналист отметил, что внесенный в Раду законопроект главы государства играет на руку лишь Западу, который таким образом реализует тактику сражения «до последнего украинца».

«У Киева людские ресурсы страны еще не закончились, для Украины это не очень хорошая ситуация. Запад будет выжимать эту территорию до конца. Потом бросит на вилы», — написал Сладков в Telegram-канале.

Также журналист подчеркнул, что украинский лидер принял решение продлить мобилизацию не для успехов на фронте. Зеленский лишь в очередной раз слепо выполнил приказ западных кураторов.

ВСУ Запад Сладков Украина
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