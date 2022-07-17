Военкор Сладков расскажет о работе с украинскими военнопленными в эфире спецвыпуска «Зона»

Журналист Руслан Китайгородский взял интервью у военного корреспондента Александра Сладкова об украинских военнопленных. Подробности в эфире спецвыпуска программы «Зона».
Сладков активно освещает события на Украине и в ЛДНР. Он работает в самых горячих точках и передает правду, находясь на линии фронта. У него, одного из немногих, есть возможность общаться с украинскими солдатами, попавшими в плен. Военкор пытается понять, о чем они думают, сожалеют ли, и по какой причине пошли воевать против собственного народа. Больше информации можно узнать в эфире спецвыпуска «Зона».
Ранее Сладков пообщался с комбатом Сергеем Поповым на тему украинских артиллеристов. Сергей Попов с позывным Длинный высказывает мнение, что именно к артиллеристам у жителей Донбасса особые чувства. На счету этих людей сознательно погубленные жизни, в том числе жизни детей.