Военкор Сладков расскажет о работе с украинскими военнопленными в эфире спецвыпуска «Зона»

Сладков активно освещает события на Украине и в ЛДНР. Он работает в самых горячих точках и передает правду, находясь на линии фронта. У него, одного из немногих, есть возможность общаться с украинскими солдатами, попавшими в плен. Военкор пытается понять, о чем они думают, сожалеют ли, и по какой причине пошли воевать против собственного народа. Больше информации можно узнать в эфире спецвыпуска «Зона».