Военкор Сладков рассказал Китайгородскому о планах украинских сил

Военный журналист Александр Сладков сообщил, что украинские силы стремятся сместить «центр тяжести» новыми бомбежками, чтобы вывести Россию из равновесия.
Военкор стал гостем программы «Зона» и обсудил с Русланом Китайгородским события на Украине, в частности, действия украинских военных. Журналист отметил, что украинцы стреляют по мирным территориям, поэтому российским силам нужно «быстрее их отогнать».
«Мы готовимся, мы терпим обстрелы, но делаем все тогда и так, как нам надо. А не противнику, который пытается нас заставить принять скоропалительные решения. Это горько, но мы не можем ставить под удар смысл всей операции, которую здесь проводим», — приводит ФАН слова Сладкова.
Журналист также ответил, на вопрос, есть ли шанс у украинцев не идти на передовую. По его словам, у каждого есть выбор.
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