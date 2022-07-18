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Военкор Сладков рассказал Китайгородскому о планах украинских сил

Военкор Сладков рассказал Китайгородскому о планах украинских сил
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

Военный журналист Александр Сладков сообщил, что украинские силы стремятся сместить «центр тяжести» новыми бомбежками, чтобы вывести Россию из равновесия.

Военкор стал гостем программы «Зона» и обсудил с Русланом Китайгородским события на Украине, в частности, действия украинских военных. Журналист отметил, что украинцы стреляют по мирным территориям, поэтому российским силам нужно «быстрее их отогнать».

«Мы готовимся, мы терпим обстрелы, но делаем все тогда и так, как нам надо. А не противнику, который пытается нас заставить принять скоропалительные решения. Это горько, но мы не можем ставить под удар смысл всей операции, которую здесь проводим», — приводит ФАН слова Сладкова.

Журналист также ответил, на вопрос, есть ли шанс у украинцев не идти на передовую. По его словам, у каждого есть выбор.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил причины редеющих рядов ВСУ. Об этом он рассказал телеканалу «360».

Донбасс китайгородский Сладков спецоперация Украина
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