Военкор Сладков рассказал Китайгородскому о планах украинских сил

«Мы готовимся, мы терпим обстрелы, но делаем все тогда и так, как нам надо. А не противнику, который пытается нас заставить принять скоропалительные решения. Это горько, но мы не можем ставить под удар смысл всей операции, которую здесь проводим», — приводит ФАН слова Сладкова.