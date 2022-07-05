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Военкор Сладков назвал причины морального упадка в рядах ВСУ

Военкор Сладков назвал причины морального упадка в рядах ВСУ
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины пребывают в состоянии глубокого морального упадка, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

В эфире программы «60 минут» он назвал несколько причин низкого морального духа украинских бойцов. Прежде всего, Киев стал бросать не передовую резервистов, у которых практически отсутствует выучка и снижена мотивация действий.

Другая причина заключается в том, что многие из них являются жителями западных регионов Украины. Они просто не мотивированы сражаться за территории ЛНР и ДНР, пояснил журналист.

«Там резервисты — те люди, которых хватают на улице. Идет человек с коляской, его забирают в армию», — сказал Сладков.

Ранее директора Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о миротворческом характере операции на Украине, передает Infox.

ВСУ Сладков Украина
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