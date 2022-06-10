Военкор Шурыгин: ВС РФ ведут наступление на трех направлениях в ходе спецоперации на Украине

Движение Вооруженных сил России в ходе специальной операции на Украине проходит в трех направлениях. Об этом рассказал военный публицист, обозреватель Владислав Шурыгин.
В беседе с URA.RU эксперт отметил, что российская армия ведет наступление на Донецком, Харьковском и Южном направлениях. Последнее предполагает установление контроля над Одесской и Николаевской областями. В рамках каждого направления существуют районы боев, подчеркнул военкор.
«Поскольку сейчас ни Первая и не Вторая мировая война, то нет сплошных фронтов. В цепи опорных пунктов превращены украинские города и села. Соответственно, мы ведем военные действия не по нескольким направлениям, а наступаем и разворачиваем уже свои плацдармы и зоны влияния, то есть создаем такие расходящие клинья», — заявил Шурыгин.
По его словам, это позволяет ВС РФ образовать два направленных друг на друга выроста при прорыве обороны, которые приводят к объединению и замыканию в окружении группировки ВСУ.