Военкор Шурыгин: ВС РФ ведут наступление на трех направлениях в ходе спецоперации на Украине

«Поскольку сейчас ни Первая и не Вторая мировая война, то нет сплошных фронтов. В цепи опорных пунктов превращены украинские города и села. Соответственно, мы ведем военные действия не по нескольким направлениям, а наступаем и разворачиваем уже свои плацдармы и зоны влияния, то есть создаем такие расходящие клинья», — заявил Шурыгин.