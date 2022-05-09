Военкор Сафиулин: на «Азовстали» началась перестрелка с националистами

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На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где укрываются украинские националисты, работает артиллерия и авиация. Об этом сообщил военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
Как рассказал журналист, на месте событий хорошо слышна стрельба, идет активный бой. Группа украинских военных пытается пойти на прорыв.
«Судя по звукам стрельбы, идет как в ту сторону, так и в обратную. Очередная группа националистов пробралась на окраину промзоны, попыталась найти ход. Сейчас таким образом их пытаются загнать обратно», — рассказал корреспондент.
Он отметил, что националисты используют режим тишины для того, чтобы перемещаться, занимать новые позиции, а после — идут в атаку.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.