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Военкор Руденко: ВСУ обстреляли в Донецке колонию с украинскими военнопленными

Военкор Руденко: ВСУ обстреляли в Донецке колонию с украинскими военнопленными
Минобороны Украины

ВСУ подвергли обстрелу исправительную колонию в Донецке, где содержались не только заключенные, но и украинские военнопленные.

Об инциденте 4 августа сообщил в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. По информации журналиста, под обстрелом пострадали несколько мирных жителей. 

«Есть жертвы. Предположительно, в этой колонии также содержатся военнопленные. Киев решил не оставлять свидетелей», — сообщил военкор.

В других районах Донецка также фиксируются прилеты снарядов с украинской стороны. В Ворошиловском районе погибли пятеро мирных жителей, еще шесть пострадали. Среди них мать с ребенком. 

ВСУ Донецк руденко Украина
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