Военкор Руденко: ВСУ обстреляли в Донецке колонию с украинскими военнопленными

ВСУ подвергли обстрелу исправительную колонию в Донецке, где содержались не только заключенные, но и украинские военнопленные.
Об инциденте 4 августа сообщил в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. По информации журналиста, под обстрелом пострадали несколько мирных жителей.
«Есть жертвы. Предположительно, в этой колонии также содержатся военнопленные. Киев решил не оставлять свидетелей», — сообщил военкор.
В других районах Донецка также фиксируются прилеты снарядов с украинской стороны. В Ворошиловском районе погибли пятеро мирных жителей, еще шесть пострадали. Среди них мать с ребенком.