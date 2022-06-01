Военкор Руденко сообщил о возобновлении подачи воды и электричества в освобожденном Мариуполе

Население Донбасса давно проявляет героические качества, заявил военный журналист, корреспондент Андрей Руденко.
Он рассказал о происходящем в населенных пунктах Донбасса. В том числе о ситуации в Мариуполе, где уже восстанавливают доступ к присущим мирной жизни ресурсам.
«Могу сказать, что в Мариуполе воду дали, а также уже частично дали свет», — приводит слова Руденко РИА SM-News.
Военкор добавил, что в Донецке на сегодняшний день наблюдаются проблемы с водоснабжением. Однако исправить ситуацию поможет освобождение Славянска и Дзержинска, расположенных недалеко от Горловки. Именно оттуда в Донецк поступает вода, подчеркнул Руденко.