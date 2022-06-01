Военкор Руденко сообщил о возобновлении подачи воды и электричества в освобожденном Мариуполе

Военкор добавил, что в Донецке на сегодняшний день наблюдаются проблемы с водоснабжением. Однако исправить ситуацию поможет освобождение Славянска и Дзержинска, расположенных недалеко от Горловки. Именно оттуда в Донецк поступает вода, подчеркнул Руденко.