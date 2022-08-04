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Военкор Руденко показал на видео работу вертолета Ка-52 по позициям ВСУ в районе Песков

Военкор Руденко показал на видео работу вертолета Ка-52 по позициям ВСУ в районе Песков
MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские войска в ходе специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик продолжают уничтожать вражескую бронетехнику и объекты украинской военной инфраструктуры.

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал кадры работы российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по позициям украинских националистов в районе населенного пункта Пески в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России совместно с Народной милицией ДНР продолжают штурмовать укрепрайоны противника на Авдеевском направлении при поддержке экипажей Ка-52 ВКС РФ.  

ВСУ ДНР ка-52 аллигатор пески руденко
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