Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России совместно с Народной милицией ДНР продолжают штурмовать укрепрайоны противника на Авдеевском направлении при поддержке экипажей Ка-52 ВКС РФ.

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал кадры работы российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по позициям украинских националистов в районе населенного пункта Пески в Донецкой Народной Республике.

Российские войска в ходе специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик продолжают уничтожать вражескую бронетехнику и объекты украинской военной инфраструктуры.