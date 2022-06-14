Военкор Руденко назвал массовое дезертирство в ВСУ признаком переломного момента операции ВС РФ

Украинские военнослужащие массово бросают позиции, не желая продолжать сопротивление, заявил военный корреспондент Андрей Руденко.
Такую тенденцию он назвал признаком переломного момента спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.
«Предполагаю, что наступил действительно переломный момент. Мы видим не первое видео украинских военнослужащих, который в голос говорят о том, что не хотят воевать, чтобы их бросали на убой», — заметил журналист.
При этом Руденко подчеркнул, что ранее сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ фактически оказались спасены «от их же безумного руководства».
Ранее, как передает Infox, власти Воронежской области согласились оказать помощь в восстановлении инфраструктуры ЛНР, разрушенной обстрелами Вооруженных сил Украины.