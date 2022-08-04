Военкор RT Андрей Филатов получил ранение в районе Авдеевки

Военный корреспондент RT Андрей Филатов получил осколочное ранение в районе Авдеевки, передает Telegram-канал самого издания.
По словам военкора, ранение глубокое, но важные ткани не задеты.
«Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — прокомментировал сам Филатов.
Отмечается, что инцидент произошел во время работы военкора вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР. Подразделение проводило имитацию атаки, чтобы отвлечь противника.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.