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Военкор RT Андрей Филатов получил ранение в районе Авдеевки

Военкор RT Андрей Филатов получил ранение в районе Авдеевки
Дмитрий Астрахань/Народные Новости

Военный корреспондент RT Андрей Филатов получил осколочное ранение в районе Авдеевки, передает Telegram-канал самого издания.

По словам военкора, ранение глубокое, но важные ткани не задеты.

«Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — прокомментировал сам Филатов.

Отмечается, что инцидент произошел во время работы военкора вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР. Подразделение проводило имитацию атаки, чтобы отвлечь противника.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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