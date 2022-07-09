Военкор рассказал, откуда танки ВСУ вели огонь по Северодонецку и Лисичанску

Журналист РИА Новости продемонстрировал на видео, откуда танки ВСУ били по Лисичанску и Северодонецку.
Обстрел велся со стороны села Белая Гора Попаснянского района. На кадрах заметно, что с этого места оба города хорошо просматриваются.
«Вот видно танковые следы, трубы завода “Азот” (в Северодонецке. – Прим. ред.), город как на ладони. Собственно, это то, о чем и мы говорили, когда находились по ту сторону Северского Донца в Северодонецке и своими глазами видели… как туда прилетали танковые снаряды», — рассказывает военкор в видео.
Корреспондент рассказал, что результатом обстрела с Белой Горы стало попадание снаряда в волонтерский гуманитарный штаб. Там раздавали продукты, медикаменты и воду местным жителям.
Также журналист продемонстрировал позиции ВСУ за жилыми домами. На кадрах видно что после себя оставили украинские бойцы. Военкор показал пустые гильзы от артиллерийских снарядов.