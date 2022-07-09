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Военкор рассказал, откуда танки ВСУ вели огонь по Северодонецку и Лисичанску

Военкор рассказал, откуда танки ВСУ вели огонь по Северодонецку и Лисичанску
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Журналист РИА Новости продемонстрировал на видео, откуда танки ВСУ били по Лисичанску и Северодонецку.

Обстрел велся со стороны села Белая Гора Попаснянского района. На кадрах заметно, что с этого места оба города хорошо просматриваются.

«Вот видно танковые следы, трубы завода “Азот” (в Северодонецке. – Прим. ред.), город как на ладони. Собственно, это то, о чем и мы говорили, когда находились по ту сторону Северского Донца в Северодонецке и своими глазами видели… как туда прилетали танковые снаряды», — рассказывает военкор в видео.

Корреспондент рассказал, что результатом обстрела с Белой Горы стало попадание снаряда в волонтерский гуманитарный штаб. Там раздавали продукты, медикаменты и воду местным жителям.

Также журналист продемонстрировал позиции ВСУ за жилыми домами. На кадрах видно что после себя оставили украинские бойцы. Военкор показал пустые гильзы от артиллерийских снарядов.

ВСУ Донбасс лисичанск северодонецк
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