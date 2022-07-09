Военкор рассказал, откуда танки ВСУ вели огонь по Северодонецку и Лисичанску

«Вот видно танковые следы, трубы завода “Азот” (в Северодонецке. – Прим. ред.), город как на ладони. Собственно, это то, о чем и мы говорили, когда находились по ту сторону Северского Донца в Северодонецке и своими глазами видели… как туда прилетали танковые снаряды», — рассказывает военкор в видео.