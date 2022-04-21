Военкор Рассел Бентли рассказал главе российского ФБР о «грязных уловках» пропаганды Запада

Бентли отметил, что многому в жизни старался учиться сам. Он считает, что способен широко мыслить, потому что читал с молодости труды Эрнесто Че Гевары, Карла Маркса, Владимира Ленина. В то же время современная американская молодежь, по его словам, растет в условиях системы образования, направленной на «промывание мозгов». Военкор считает, что именно поэтому большинство граждан западных стран не умеют мыслить критически и не стремятся узнать правду — люди охотно «проглатывают» пропаганду проамериканских СМИ, которые используют любые приемы, чтобы им поверили, передает Федеральное агентство новостей.