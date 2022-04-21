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Военный корреспондент Рассел Бентли из американского штата Техас за последние восемь лет своего проживания в Донбассе неоднократно становился свидетелем преступлений Киева. В интервью главе российского Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мире Тэрада он рассказал, как западная пресса с помощью «грязных уловок» покрывает зверства украинских националистов.
Бентли отметил, что многому в жизни старался учиться сам. Он считает, что способен широко мыслить, потому что читал с молодости труды Эрнесто Че Гевары, Карла Маркса, Владимира Ленина. В то же время современная американская молодежь, по его словам, растет в условиях системы образования, направленной на «промывание мозгов». Военкор считает, что именно поэтому большинство граждан западных стран не умеют мыслить критически и не стремятся узнать правду — люди охотно «проглатывают» пропаганду проамериканских СМИ, которые используют любые приемы, чтобы им поверили, передает Федеральное агентство новостей.
«Соединенные Штаты блокируют честные новости отсюда, а также блокируют поступление средств в Россию или на Восток из Соединенных Штатов. Это тяжелая ситуация. Информационная война — это настоящая война. Наши враги серьезны и используют грязные уловки, но мы победим», — уверенно заявил Бентли, слова которого приводятся на сайте ФБР.
Он также подчеркнул, что не стал бы называть западную прессу средством массовой информации, поскольку она пособничает в геноциде мирного населения Донбасса, распространяя фейки. В связи с этим в разговоре с главой российского ФБР военкор добавил, что считает своим долгом бороться за правду и стоять в одном ряду с героями, а не отсиживаться дома в США и быть замешанным в преступлениях Запада.