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Украинские военные во время боевых действий в городе Попасная размещали свои огневые позиции в здании Никольского храма, а после отступления подвергли церковь жестокому обстрелу. Об этом сообщил военкор «Известий» Алексей Полторанин.
Командование ВСУ размещало снайперов и пулеметчиков на колокольне Никольского храма, рассказала настоятельница церкви журналисту Полторанину. По ее словам, украинские военные обстреляли храм во время своего бегства из Попасной.
«Все разбомбили. Иконы, храм, алтарь. Все!» – подчеркнула собеседница военкора.
В опубликованном сюжете можно увидеть сильно поврежденную украинскими военными православную церковь с пробитой крышей и разбитыми окнами.
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