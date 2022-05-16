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    Военкор Полторанин показал поврежденный украинскими силовиками Никольский храм в Попасной

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Военкор Полторанин показал поврежденный украинскими силовиками Никольский храм в Попасной

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    pixabay.com

    Украинские военные во время боевых действий в городе Попасная размещали свои огневые позиции в здании Никольского храма, а после отступления подвергли церковь жестокому обстрелу. Об этом сообщил военкор «Известий» Алексей Полторанин.

    Командование ВСУ размещало снайперов и пулеметчиков на колокольне Никольского храма, рассказала настоятельница церкви журналисту Полторанину. По ее словам, украинские военные обстреляли храм во время своего бегства из Попасной.

    «Все разбомбили. Иконы, храм, алтарь. Все!» – подчеркнула собеседница военкора.

    В опубликованном сюжете можно увидеть сильно поврежденную украинскими военными православную церковь с пробитой крышей и разбитыми окнами.

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