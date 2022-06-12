Военкор Полторанин показал на видео брошенный украинскими военными при отступлении бункер

Военнослужащие Народной милиции ЛНР совместно с подразделениями ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по освобождению Донбасс.
Так, силы НМ ЛНР в результате своего наступления отбили у украинской армии бункер в районе города Счастье в Луганской Народной Республике. Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал на видео интерьер брошенного укрепрайона.
Журналист отметил, что сооружение имеет небольшие окна, на которых оборудованы огневые позиции для обстрела.
«Бункер очень надежный: стены, потолок сделаны из бетона. На входе — крепкая дверь», — отметил военкор.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ стали все чаще сдавать свои позиции без боя. При этом часто во время отступления украинские военные бросают огромное количество западного вооружения.