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    Военкор Польшаков показал брошенный полевой госпиталь ВСУ в подвале мариупольского «Азовмаша»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Военкор Польшаков показал брошенный полевой госпиталь ВСУ в подвале мариупольского «Азовмаша»

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    globallookpress.com / Victor / XinHua

    Украинские солдаты и националисты в спешке покидали полевой
    госпиталь на заводе «Азовмаш», бросив здесь даже вооружение, сообщил военный
    корреспондент Роман Польшаков.

    В репортаже для «Известий» он показал, где проходили лечения
    военнослужащие Вооруженных сил Украины. Импровизированный госпиталь
    располагался в подвале мариупольского предприятия. Судя по оставленным записям,
    здесь находились не только солдаты, но и националисты «Правого сектора»
    (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

    «Шприцы, таблетки, различные обезболивающие в очень большом
    количестве. По всей видимости готовились долго. Сюда свозили медикаменты и,
    судя по количеству коек для пациентов, которые мы здесь увидели, здесь
    проходили лечение около 100 солдат», — рассказал журналист.

    Отступая, украинские военные бросили здесь технику и даже вооружение.
    Раненых и погибших они забрали с собой.

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