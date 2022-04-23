Военкор Польшаков показал брошенный полевой госпиталь ВСУ в подвале мариупольского «Азовмаша»

В репортаже для «Известий» он показал, где проходили лечения

военнослужащие Вооруженных сил Украины. Импровизированный госпиталь

располагался в подвале мариупольского предприятия. Судя по оставленным записям,

здесь находились не только солдаты, но и националисты «Правого сектора»

(экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).