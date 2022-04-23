Военкор Польшаков показал брошенный полевой госпиталь ВСУ в подвале мариупольского «Азовмаша»

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Украинские солдаты и националисты в спешке покидали полевой
госпиталь на заводе «Азовмаш», бросив здесь даже вооружение, сообщил военный
корреспондент Роман Польшаков.
В репортаже для «Известий» он показал, где проходили лечения
военнослужащие Вооруженных сил Украины. Импровизированный госпиталь
располагался в подвале мариупольского предприятия. Судя по оставленным записям,
здесь находились не только солдаты, но и националисты «Правого сектора»
(экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).
«Шприцы, таблетки, различные обезболивающие в очень большом
количестве. По всей видимости готовились долго. Сюда свозили медикаменты и,
судя по количеству коек для пациентов, которые мы здесь увидели, здесь
проходили лечение около 100 солдат», — рассказал журналист.
Отступая, украинские военные бросили здесь технику и даже вооружение.
Раненых и погибших они забрали с собой.