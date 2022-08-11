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Военкор показал уникальные кадры боя легендарного батальона «Пятнашка» с украинскими националистами

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

В Сети появились кадры противостояния батальона «Пятнашка» с украинскими националистами на Украине. Видео продемонстрировал военкор «Известий», передает 5-tv.ru.

Отмечается, что события на кадрах зафиксирован бой на окраине Донецка — под Авдеевкой.

«Сейчас наши солдаты, как вы видите, отрабатывают по позициям ВСУ. После вчерашней ночи они притихли после ударов наших бойцов, видимо залечивают свои раны. И здесь интенсивность очень важна», — пояснил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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