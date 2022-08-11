Военкор показал уникальные кадры боя легендарного батальона «Пятнашка» с украинскими националистами

«Сейчас наши солдаты, как вы видите, отрабатывают по позициям ВСУ. После вчерашней ночи они притихли после ударов наших бойцов, видимо залечивают свои раны. И здесь интенсивность очень важна», — пояснил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.