Военкор показал уникальные кадры боя легендарного батальона «Пятнашка» с украинскими националистами

Отмечается, что события на кадрах зафиксирован бой на окраине Донецка — под Авдеевкой.
«Сейчас наши солдаты, как вы видите, отрабатывают по позициям ВСУ. После вчерашней ночи они притихли после ударов наших бойцов, видимо залечивают свои раны. И здесь интенсивность очень важна», — пояснил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.