Военкор показал работу ремонтного батальона ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Военный корреспондент Кирилл Ольков показал работу военнослужащих ремонтного батальона ВС РФ.
Ремонтные части находятся в местах расположения подразделений Вооруженных сил России. /В них трудятся специалисты, которые обслуживают и ремонтируют боевую технику. Бойцы выполняют задачи в сжатые сроки и при любой погоде, чтобы техника как можно скорее вернулась на места боевых действий. Важно следить не только за скоростью, но и за качеством выполнения работ, передает газета «Известия».
«От этого зависит надежность ее эксплуатации. Как к технике будешь относиться, так и техника будет надежно показывать себя», — рассказал замкомандира ремонтного подразделения бронетанковой техники Иван.
Военные довольны качеством боевых машин. По их словам, двигатели ни разу не подводили бойцов и работали до последнего.