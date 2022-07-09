Военкор показал работу ремонтного батальона ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Ремонтные части находятся в местах расположения подразделений Вооруженных сил России. /В них трудятся специалисты, которые обслуживают и ремонтируют боевую технику. Бойцы выполняют задачи в сжатые сроки и при любой погоде, чтобы техника как можно скорее вернулась на места боевых действий. Важно следить не только за скоростью, но и за качеством выполнения работ, передает газета «Известия».