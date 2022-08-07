Украинская артиллерия снова обстреляла мирное население Донецка. Военкор «Народных Новостей» показал, как выглядят последствия артиллерийского удара по гражданской инфраструктуре столицы ДНР.
Движимые чувством ненависти и абсолютно потеряв остатки гуманности, украинские вооруженные формирования с каждым днем все активнее ведут террористические обстрелы Донецкой Народной Республики, подчеркивает военкор.
Не стало исключением воскресенье, 7 августа. С самого утра под артиллерийскими обстрелами находятся обширные территории, в том числе столица республики. По Кировскому району Донецка был нанесен прицельный удар из 155-мм артиллерийских систем НАТО.
В результате преступного акта террора ВСУ на улице Кирова серьезные ранения получила женщина. Снаряд разорвался буквально в десяти метрах от дома, в котором находился продуктовый магазин и банк. Лишь по счастливой случайности боеприпас попал в тополь, полностью уничтожив верхнюю часть дерева. Это спасло многоквартирный дом от прямого попадания в первый раз.
Второй же снаряд угодил прямиком в крышу здания, фактически ее уничтожив, и сильно повредив потолки жильцам верхних этажей.
«Удар нанесли прямо по улице, два снаряда… Мы только приехали с дачи с мужем, поднимались наверх. У нас вылетели окна на балконе, осколки залетели и посекли квартиру», — поделилась пережитым жительница дома.
Удары по гражданской инфраструктуре стали обыденностью для украинских военных. Не проходит и дня, чтобы на многострадальной земле Донбасса, на всей линии боевого соприкосновения, не повреждались дома и гражданская инфраструктура, а что еще более страшно, чтобы не страдали мирные жители.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.