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Военкор показал первые кадры разрушений после обстрела Донецка из 155-мм артиллерии

Военкор показал первые кадры разрушений после обстрела Донецка из 155-мм артиллерии
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Украинская артиллерия снова обстреляла мирное население Донецка. Военкор «Народных Новостей» показал, как выглядят последствия артиллерийского удара по гражданской инфраструктуре столицы ДНР.

Движимые чувством ненависти и абсолютно потеряв остатки гуманности, украинские вооруженные формирования с каждым днем все активнее ведут террористические обстрелы Донецкой Народной Республики, подчеркивает военкор.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Не стало исключением воскресенье, 7 августа. С самого утра под артиллерийскими обстрелами находятся обширные территории, в том числе столица республики. По Кировскому району Донецка был нанесен прицельный удар из 155-мм артиллерийских систем НАТО.

В результате преступного акта террора ВСУ на улице Кирова серьезные ранения получила женщина. Снаряд разорвался буквально в десяти метрах от дома, в котором находился продуктовый магазин и банк. Лишь по счастливой случайности боеприпас попал в тополь, полностью уничтожив верхнюю часть дерева. Это спасло многоквартирный дом от прямого попадания в первый раз.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Второй же снаряд угодил прямиком в крышу здания, фактически ее уничтожив, и сильно повредив потолки жильцам верхних этажей.

«Удар нанесли прямо по улице, два снаряда… Мы только приехали с дачи с мужем, поднимались наверх. У нас вылетели окна на балконе, осколки залетели и посекли квартиру», — поделилась пережитым жительница дома.

Удары по гражданской инфраструктуре стали обыденностью для украинских военных. Не проходит и дня, чтобы на многострадальной земле Донбасса, на всей линии боевого соприкосновения, не повреждались дома и гражданская инфраструктура, а что еще более страшно, чтобы не страдали мирные жители.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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RusNewsToday24
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