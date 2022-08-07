Военкор показал первые кадры разрушений после обстрела Донецка из 155-мм артиллерии

Удары по гражданской инфраструктуре стали обыденностью для украинских военных. Не проходит и дня, чтобы на многострадальной земле Донбасса, на всей линии боевого соприкосновения, не повреждались дома и гражданская инфраструктура, а что еще более страшно, чтобы не страдали мирные жители.