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Военкор Поддубный: ВСУ пытаются собрать оставшиеся боеспособные части в Северске

Военкор Поддубный: ВСУ пытаются собрать оставшиеся боеспособные части в Северске
Минобороны Украины

Киевский режим бросил все силы на сборы в Северске соединений ВСУ, сбежавших из Лисичанска, сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

В Telegram-канале журналист сообщил, что Северск расположен в низине, поэтому плохо приспособлен для обороны, но ВСУ используют его в качестве резерва. 

«Фактически украинскую пехоту бросают на погибель. Ожесточенные бои идут в районе Григоровки. Этот населенный пункт находится западнее Белогоровки», — сообщает Поддубный.

По словам Поддубного, украинская армия еще цепляется за населенные пункты близ Северска, но с большей долей вероятности, ей уже скоро придется отступать и оттуда. 

ВСУ поддубный северск спецоперация
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