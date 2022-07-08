Военкор Поддубный: ВСУ пытаются собрать оставшиеся боеспособные части в Северске

Киевский режим бросил все силы на сборы в Северске соединений ВСУ, сбежавших из Лисичанска, сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
В Telegram-канале журналист сообщил, что Северск расположен в низине, поэтому плохо приспособлен для обороны, но ВСУ используют его в качестве резерва.
«Фактически украинскую пехоту бросают на погибель. Ожесточенные бои идут в районе Григоровки. Этот населенный пункт находится западнее Белогоровки», — сообщает Поддубный.
По словам Поддубного, украинская армия еще цепляется за населенные пункты близ Северска, но с большей долей вероятности, ей уже скоро придется отступать и оттуда.