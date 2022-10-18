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Военкор Поддубный: ВСУ готовят «ударный кулак» для нового наступления на Херсон

Освобожденный из плена российский военный рассказал о издевательствах со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины накапливают силы и проводят перегруппировку войск с целью нового наступления на Херсон. Такое заявление у себя в Telegram-канале сделал военкор Евгений Поддубный

Он сообщил, что сейчас украинская армия готовит «ударный кулак», а группировка ВСУ включает себя наемников из Франции и Польши.

«В основном это касается Николаевского направления. ВСУ, имея численный перевес, вновь формируют ударный кулак», – написал Поддубный.

Вместе с этим он напомнил, что ВСУ уже пытались организовать наступление под Херсоном, однако оно потерпело фиаско.

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RusNewsToday24
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