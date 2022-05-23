Во время боевых действий в районе города Северодонецк в Луганской Народной Республике украинские силовики массово применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный.
Наступление ВС РФ и Народной милиции ДНР под Северодонецком может привести к окружению многотысячной группировки украинских националистов, отметил российский журналист Евгений Поддубный. При этом подразделения ВСУ пытаются вести борьбу с артиллерией ВС РФ с помощью специализированного оборудования, отметил военкор.
«Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства. Такое масштабное противодействие подобными средствами зафиксировано впервые», – подчеркнул Поддубный.
По его словам, российские артиллеристы умело маневрируют и ведут опережающий огонь по разведанным позициям ВСУ и нацбатов. Ранее издание URA.ru рассказало, как западные СМИ за счет финансирования от США и других стран НАТО распространяют дезинформацию о спецоперации ВС РФ на Украине.