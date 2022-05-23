Военкор Поддубный: ВСУ активно используют станции контрбатарейной борьбы под Северодонецком

По его словам, российские артиллеристы умело маневрируют и ведут опережающий огонь по разведанным позициям ВСУ и нацбатов. Ранее издание URA.ru рассказало, как западные СМИ за счет финансирования от США и других стран НАТО распространяют дезинформацию о спецоперации ВС РФ на Украине.