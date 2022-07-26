Военкор Поддубный рассказал об освобождении от украинских подразделений Углегорской ТЭС

Союзные войска завершили зачистку села Покровское в ДНР от украинских подразделений, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
Взятие Покровского открыло путь на Артемовск, добавил журналист, уточнив, что в то же время союзные войска вплотную подошли к пока еще удерживаемому ВСУ Соледару.
Также Поддубный рассказал, что бойцам «ЧВК Вагнера» удалось установить контроль над Углегорской ТЭС в Светлодарске, полностью выбив со стратегически важного объекта украинские войска.