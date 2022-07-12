Военкор Поддубный предложил ликвидировать всех неонацистов в Правительстве Украины

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный считает, что Россия должна заняться ликвидацией всех неонацистов в Правительстве Украины на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Для этого, по его словам, следует организовать оперативную группу. Она займется розыском и зачисткой нацистов из числа глав киевской разведки, СБУ и высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины, отдающих приказы о ведении огня по ЛДНР, объяснил Поддубный.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России специализированную санаторно-курортную программу для участников спецоперации на Украине. Об этом пишет RT.