Новости0

Военкор Поддубный предложил ликвидировать всех неонацистов в Правительстве Украины

Военкор Поддубный предложил ликвидировать всех неонацистов в Правительстве Украины
Alexander Farnsworth/picture alliance/Globallookpress

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный считает, что Россия должна заняться ликвидацией всех неонацистов в Правительстве Украины на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Для этого, по его словам, следует организовать оперативную группу. Она займется розыском и зачисткой нацистов из числа глав киевской разведки, СБУ и высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины, отдающих приказы о ведении огня по ЛДНР, объяснил Поддубный.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России специализированную санаторно-курортную программу для участников спецоперации на Украине. Об этом пишет RT.

неонацизм поддубный спецоперация россии на украине
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.