Военкор Поддубный предложил ликвидировать всех неонацистов в Правительстве Украины

Для этого, по его словам, следует организовать оперативную группу. Она займется розыском и зачисткой нацистов из числа глав киевской разведки, СБУ и высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины, отдающих приказы о ведении огня по ЛДНР, объяснил Поддубный.