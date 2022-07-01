Военкор Поддубный объяснил решение Минобороны вывести гарнизон ВС РФ с острова Змеиный

Военный корреспондент Евгений Поддубный назвал совершенно правильным и взвешенным решение Минобороны РФ о выводе российских войск с острова Змеиный, передает «Военное дело».
Как отметил Поддубный, российским военным стоило бы удерживать остров Змеиный лишь в случае активных боевых действий на Одесском направлении. Однако в настоящее время основные силы сосредоточены в Донбассе.
Он также уточнил, что личный состав ВС РФ на освобожденном от украинских националистов острове находился под постоянным огнем артиллерии и береговых ракетных комплексов ВСУ. При этом подвоз боеприпасов для российских ПВО был осложнен огневым поражением со стороны противника. Данные факторы создавали большую угрозу всему российскому гарнизону острова Змеиный.
Поддубный добавил, что украинские власти, вероятнее всего, воспримут вывод ВС РФ со Змеиного острова как свою маленькую победу ВСУ.
«Мальчики киевского режима, конечно, сейчас сделают из этого страшную перемогу. Но, по факту, даже если ВСУ сейчас ценой больших потерь займут Змеиный, тот это будет бессмысленно. Еще одна мясорубка, в которую попадет личный состав формирований режима», — констатировал военкор.
В заключение Поддубный отметил, что для окончательного решения вопроса с островом Змеиный, важно запастись терпением, дождавшись полного освобождения Донбасса.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.