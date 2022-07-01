Военкор Поддубный объяснил решение Минобороны вывести гарнизон ВС РФ с острова Змеиный

«Мальчики киевского режима, конечно, сейчас сделают из этого страшную перемогу. Но, по факту, даже если ВСУ сейчас ценой больших потерь займут Змеиный, тот это будет бессмысленно. Еще одна мясорубка, в которую попадет личный состав формирований режима», — констатировал военкор.