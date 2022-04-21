Военкор Пегов: трофейные каски «Азова» сыграли значительную роль в зачистке украинских позиций солдатами ВС РФ

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Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли украинским
военным неожиданный удар, воспользовавшись трофейными касками, рассказал
военный корреспондент Семен Пегов.
Во время стрима RT «Летучка» он отметил, что захваченные российскими военными
каски являются довольно дорогими и ассоциируются с бойцами националистического
батальона «Азов» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ
открыто уголовное дело). Именно поэтому украинские бойцы приняли россиян за
своих.
«Трофейные каски сыграли роль маскировки. Ребята позицию
зачистили, боевиков ликвидировали, продвинулись дальше», — рассказал Пегов.
Напомним, ранее Россия признала независимость ЛНР и ДНР, передает Infox. Позднее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации
ВС РФ на Украине 24 февраля. По его словам, Москва будет добиваться
нейтрального статуса, денацификации и демилитаризации киевского режима.