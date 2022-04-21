Военкор Пегов: трофейные каски «Азова» сыграли значительную роль в зачистке украинских позиций солдатами ВС РФ

Во время стрима RT «Летучка» он отметил, что захваченные российскими военными

каски являются довольно дорогими и ассоциируются с бойцами националистического

батальона «Азов» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ

открыто уголовное дело). Именно поэтому украинские бойцы приняли россиян за

своих.