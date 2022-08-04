Военкор Морозов показал на видео работу ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ в Донбассе

Как рассказал командир огнеметной роты с позывным Скат, от «Солнцепека» невозможно спрятаться. При детонации снаряда образуется огненный шар, температура которого достигает 3000 градусов Цельсия.

Сообщается, что в ходе выполнения боевого задания расчет ТОС «Солнцепек» выпустил по противнику весь пакет и буквально «выжег» украинские позиции.