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Военкор Морозов показал на видео работу ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ в Донбассе

Военкор Морозов показал на видео работу ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ в Донбассе
Globallookpress.com/MOD Russia

Военный корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» по украинским позициям в Донбассе.

Сообщается, что в ходе выполнения боевого задания расчет ТОС «Солнцепек» выпустил по противнику весь пакет и буквально «выжег» украинские позиции.

Как рассказал командир огнеметной роты с позывным Скат, от «Солнцепека» невозможно спрятаться. При детонации снаряда образуется огненный шар, температура которого достигает 3000 градусов Цельсия.

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