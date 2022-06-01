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Военкор Кустов обнародовал кадры стрельбы российских «Гиацинтов» по позициям ВСУ под Авдеевкой

Военкор Кустов обнародовал кадры стрельбы российских «Гиацинтов» по позициям ВСУ под Авдеевкой
Министерство обороны РФ

Российские военные успешно применяют самоходные артиллерийские установки «Гиацинт» для нанесения удара по позициям украинских националистов на Авдеевском направлении.

Такие данные сообщил военный корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кустов, опубликовав в Сети соответствующее видео.

«Это очень громко и грозно. Сейчас наши “Гиацинты” перемалывают позиции националистов на Авдеевском направлении», — указал журналист.

По его словам, сейчас под Авдеевкой основная нагрузка приходится на артиллерийские подразделения. Сначала разведка вычисляет местонахождение украинских военных с помощью специальных средств, а после удары корректируются с беспилотников.

Ранее Ura.ru передавало слова военного эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что взятие Авдеевки является тактической частью второго этапа спецоперации ВС РФ.

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