Военкор Коц: Зеленский поет себе мантры об «освобождении» Крыма для самоуспокоения

Военкор Александр Коц заявил, что без помощи медицинского специалиста невозможно оценить слова президента Украины Владимира Зеленского о скором «освобождении» Крыма и якобы остановленном наступлении ВС РФ на юге страны.
Журналист предположил, что заявления Зеленского рассчитаны даже не на украинскую публику. По его словам, президент Украины поет манты для самоуспокоения. Коц отметил, что командование ВСУ прекрасно осознает всю тяжесть положения, в котором оказались войска.
На сегодняшний день реалии таковы, что «освобождение» Крыма или Донбасса для украинской армии является лишь несбыточной мечтой. Коц подчеркнул, что в настоящее время перед ВС РФ не стоит задача развивать наступление на юге.
«Там идут позиционные бои. Наши там встали в оборону, чтобы удерживать занятые позиции. При этом продолжаются удары высокоточным оружием по объектам Украины», — заявил военкор.
Он не исключил, что Зеленский просто пытается отвлечь внимание украинцев от очередного поражения ВСУ в Северодонецке.