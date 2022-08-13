Военкор Коц: Россия получит ключ от Авдеевки после освобождения села Пески

Вооруженные силы России получат ключи от Авдеевки после освобождения села Пески. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Александр Коц.
Поселок Пески в течение последних восьми лет был самым большим «клыком» армии Украины. Именно из этого села киевские боевики постоянно обстреливали Донецк. Националисты хотели применить территорию для штурма столицы республики, но их планы сорвались.
Коц подчеркнул, что освобождение села Пески предоставит возможность союзным силам наступать на запад ДНР. Параллельно необходимо атаковать в сторону села Водяное. В этом населенном пункте сидят киевские боевики. Захватив оба села, армия России получит ключи от Авдеевки.