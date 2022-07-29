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Военкор Коц рассказал, зачем Киев уничтожил украинских пленных в Еленовке

Военкор Коц рассказал, зачем Киев уничтожил украинских пленных в Еленовке
vk.com / Александр Коц

Неудобная Киеву информация могла поспособствовать уничтожению украинских военнопленных в Еленовке, заявил военный корреспондент Александр Коц.

ВСУ ударили по тюрьме, чтобы «закрыть рот навсегда» и заставить выживших пленных бойцов бояться. Также многие «Азовцы»* (нацбатальон «Азов»*, в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело) рассказывали в интервью журналистам о многочисленных преступлениях и пытках, это могло не понравиться Киеву, считает Коц.

По мнению замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, еще одной из причин удара по колонии является то, что украинские власти решили избавиться от ненужного балласта в виде бойцов ВСУ, попавших в плен к ВС РФ.

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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RusNewsToday24
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