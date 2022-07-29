Военкор Коц рассказал, зачем Киев уничтожил украинских пленных в Еленовке

ВСУ ударили по тюрьме, чтобы «закрыть рот навсегда» и заставить выживших пленных бойцов бояться. Также многие «Азовцы»* (нацбатальон «Азов»*, в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело) рассказывали в интервью журналистам о многочисленных преступлениях и пытках, это могло не понравиться Киеву, считает Коц.