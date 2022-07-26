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Военкор Коц рассказал о новой тактике ВС России на Украине

Военкор Коц рассказал о новой тактике ВС России на Украине
Федеральное агентство новостей

Военный корреспондент Александр Коц поделился последними новостями с фронта. По его словам, все чаще российские военные начали использоваться беспилотные средства для разведки, которые помогают отслеживать ситуацию, сообщает «Комсомольская правда».

«Характер действий изменился: мы стали действовать малыми маневренными группами, начали больше использовать средства беспилотной разведки, в том числе гражданские. Сейчас здесь активно обучают всех операторов коптеров прошивать дроны, чтобы их не видели на средствах разведки украинцы. Это главное отличие», — заявил Коц, описывая главные отличия в тактике ВС России.

Ранее военкор Александр Коц раскрыл схему продажи западного оружия с территории Украины через даркнет. По словам источника военкора, продавец с украинской стороны готов доставить необходимое количество ПТРК Javelin, из числа переданных НАТО ВСУ, в любую точку Европы за две недели. Товар поставляется в бочках из-под моторного масла.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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