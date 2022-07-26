Военкор Коц рассказал о новой тактике ВС России на Украине

«Характер действий изменился: мы стали действовать малыми маневренными группами, начали больше использовать средства беспилотной разведки, в том числе гражданские. Сейчас здесь активно обучают всех операторов коптеров прошивать дроны, чтобы их не видели на средствах разведки украинцы. Это главное отличие», — заявил Коц, описывая главные отличия в тактике ВС России.