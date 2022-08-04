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Военкор Коц рассказал о нежелании резервистов с Западной Украины отправляться в Донбасс

Военкор Коц рассказал о нежелании резервистов с Западной Украины отправляться в Донбасс
Федеральное агентство новостей

Призванные в ряды ВСУ резервисты с Западной Украины не хотят участвовать в боевых действиях в Донбассе. Об этом заявил российский военкор Александр Коц.

В спешно формируемых киевским режимом новых подразделениях ВСУ отмечается упадок морального духа и минимальная мотивация отправляться в Донбасс под ураганный огонь российской артиллерии и постоянные ракетные удары, сообщил журналист Александр Коц. Его слова приводит издание ИА SM.News.

«На Западной Украине Донбасс не воспринимают как своих, как часть единого государства. Это что-то чужеродное, брыкающееся, сопротивляющееся — то, что нужно отбросить», — подчеркнул военкор.

Ранее российский сенатор Андрей Климов объяснил, почему власти США не доверяют украинскому президенту Владимиру Зеленскому, об этом сообщал RT.

ВСУ Донбасс западная украина коц
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