Военкор Коц показал первые кадры освобожденной Святогорской Лавры в ДНР

Ранее «Народные Новости» сообщали, что силы РФ завершают операцию по освобождению Святогорска. Как рассказывали в МО РФ, при отступлении ВСУ пошли на провокацию, решив поджечь деревянный скит Всех Святых Земли Русской в Свято-Успенской Святогорской Лавре.