Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале показал первые кадры с освобожденной от ВСУ Святогорской Лавры в Донецкой Народной Республике.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что силы РФ завершают операцию по освобождению Святогорска. Как рассказывали в МО РФ, при отступлении ВСУ пошли на провокацию, решив поджечь деревянный скит Всех Святых Земли Русской в Свято-Успенской Святогорской Лавре.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.