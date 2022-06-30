Военкор Котенок заявил о необходимости создания пула блогеров для освещения спецоперации ВС РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине противостояние происходит не только на полях сражений, но и в информационном поле. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.
Он подчеркнул, что мощь инфовойны, развернутой коллективным Западом, огромная, поэтому необходимо сформировать новые информационные агентства для освещения достоверных сведений, передает Общественная служба новостей
«Необходимы агентства, новые пулы блогеров, различных оперативных инфоструктур, которые в круглосуточном онлайн режиме будут освещать повестку происходящего оперативно и достоверно», — подчеркнул военкор.
При этом он напомнил, что репортеры должны уметь ориентироваться не только в потоке, но и на поле боя, и отстаивать интересы своей страны.