Военкор Котенок: ВСУ хотят превратить еще два города Донбасса в «новый Мариуполь»

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Украинские власти и командование вооруженных сил страны планируют превратить города Краматорск и Славянск во «второй Мариуполь», сделав из них два больших укрепрайона.
Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок, рассуждая о будущей тактике ВСУ в Донбассе.
«Задача противника, чтобы наши штурмовые колонны разбились об эти два укрепа, после чего будет попытка контратаковать. Пытаться контратаковать окончательно они будут готовы к началу-середине июня», — указал эксперт.
Он также добавил, что события в Краматорске и Славянске начнут разворачиваться после того, как украинские военные отступят из Лисичанска и Северодонецка.
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