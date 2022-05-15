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    Военкор Котенок: ВСУ хотят превратить еще два города Донбасса в «новый Мариуполь»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Военкор Котенок: ВСУ хотят превратить еще два города Донбасса в «новый Мариуполь»

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    Федеральное агентство новостей

    Украинские власти и командование вооруженных сил страны планируют превратить города Краматорск и Славянск во «второй Мариуполь», сделав из них два больших укрепрайона.

    Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок, рассуждая о будущей тактике ВСУ в Донбассе.

    «Задача противника, чтобы наши штурмовые колонны разбились об эти два укрепа, после чего будет попытка контратаковать. Пытаться контратаковать окончательно они будут готовы к началу-середине июня», — указал эксперт.

    Он также добавил, что события в Краматорске и Славянске начнут разворачиваться после того, как украинские военные отступят из Лисичанска и Северодонецка.

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