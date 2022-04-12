Военкор Котенок: Украина приговорена, страна перестанет существовать в нынешних границах

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Российский военный аналитик Юрий Котенок считает, что Украина вряд ли будет существовать в своих нынешних границах, а силы ВС РФ до конца будут помогать ЛДНР в деле очистки территорий республик от украинских националистов.
Разбор ситуации на Украине от Юрия Котенка предоставили журналисты Федерального агентства новостей. По словам эксперта, сейчас силы РФ проводят «рекогносцировку и пристрелку» для того, чтобы полностью освободить Донбасс от украинских националистов. Котенок отметил, что Украина вряд ли продолжит свое существование в прежних границах.
«В Киеве не справились, они играли, но не сумели сами “раскрутить барабан”. Теперь за него “барабан раскручивают” другие. Россия при этом старается отодвинуть угрозу от своих границ», — рассказал эксперт.
Котенок подчеркнул, что Украина сейчас — поле для прокси-войны, развязанной Западом во главе с США против России, и главная цель — истощить РФ, и убрать страну с геополитической арены.
«Западом против нас развязана война с одной целью – истощить Россию, как субъект мировой политики, как последний оплот сопротивления новому мировому порядку. Про Украину тут, на самом деле, речи не идет вообще – те, кто развязал противостояние, не принимают в расчет Украину и ее население», — отметил Котенок.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.