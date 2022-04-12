Военкор Котенок: Украина приговорена, страна перестанет существовать в нынешних границах

«Западом против нас развязана война с одной целью – истощить Россию, как субъект мировой политики, как последний оплот сопротивления новому мировому порядку. Про Украину тут, на самом деле, речи не идет вообще – те, кто развязал противостояние, не принимают в расчет Украину и ее население», — отметил Котенок.