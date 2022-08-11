Военкор Котенок рассказал, зачем ВСУ обстреливают объекты гражданской инфраструктуры

«Чтобы предотвратить все это непотребство и масштабную катастрофу, выход только один: радикально сузить пространство, которое контролируется формированиями Киева. Для этого необходима живая сила, наступательные действия. Надо физически отбрасывать врага как минимум к Днепру. Без этого мы будем получать обстрелы и освобожденных территорий, и республик Донбасса, и приграничных регионов России», — заявил Котенок.