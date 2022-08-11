Военкор Котенок рассказал, зачем ВСУ обстреливают объекты гражданской инфраструктуры

Продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС и вчерашний удар по Донецкому пивзаводу, который привел к утечке опасного аммиака, свидетельствуют о том, что киевский режим применяет тактику выжженной земли.
Об этом в интервью «ПолитЭксперту» заявил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, сегодня задача ВСУ — вызвать массовые разрушения объектов гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях. С этим же связано минирование украинскими националистами жилых кварталов Донецка противопехотными минами «Лепесток».
«Чтобы предотвратить все это непотребство и масштабную катастрофу, выход только один: радикально сузить пространство, которое контролируется формированиями Киева. Для этого необходима живая сила, наступательные действия. Надо физически отбрасывать врага как минимум к Днепру. Без этого мы будем получать обстрелы и освобожденных территорий, и республик Донбасса, и приграничных регионов России», — заявил Котенок.
Военкор отметил, что после каждого обстрела гражданского объекта, Киев пытается переложить свою вину на российскую сторону, это мнение охотно подхватывают на Западе.