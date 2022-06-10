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Военкор Котенок показал последствия авиаудара по расположению ВСУ на заводе в Бахмуте

Военкор Котенок показал последствия авиаудара по расположению ВСУ на заводе в Бахмуте
Федеральное агентство новостей

Военный корреспондент Юрий Котенок показал кадры с последствиями авиаудара российских сил по промзоне Бахмута в Донецкой области, где размещались подразделения ВСУ.

В результате был уничтожен один из цехов машиностроительного завода, который использовался украинскими военнослужащими. Российские подразделения наращивают темпы продвижения к населенному пункту.

Ранее источники сообщали, что штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» зачистили Пилипчатино и продолжают наступление в сторону Бахмута. Сейчас бои идут на подступах к Покровскому.

Неминуемое поражение украинских войск в Авдеевке и Бахмуте откроет путь к Днепропетровску, Запорожью и Харькову, уверены эксперты.

бахмут ВСУ
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