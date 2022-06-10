Военкор Котенок показал последствия авиаудара по расположению ВСУ на заводе в Бахмуте

Неминуемое поражение украинских войск в Авдеевке и Бахмуте откроет путь к Днепропетровску, Запорожью и Харькову, уверены эксперты.

Ранее источники сообщали, что штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» зачистили Пилипчатино и продолжают наступление в сторону Бахмута. Сейчас бои идут на подступах к Покровскому.

В результате был уничтожен один из цехов машиностроительного завода, который использовался украинскими военнослужащими. Российские подразделения наращивают темпы продвижения к населенному пункту.

Военный корреспондент Юрий Котенок показал кадры с последствиями авиаудара российских сил по промзоне Бахмута в Донецкой области, где размещались подразделения ВСУ.