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    Военкор Коц: российские военные пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Военкор Коц: российские военные пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями

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    Федеральное агентство новостей

    Военные ВС РФ пересекли границу Харьковской области и
    Донецкой Народной Республики в рамках наступления на позиции украинских
    националистов.

    Как рассказал российский военный корреспондент Александр
    Коц, группировка армии РФ с кодовым обозначением «О» начала освобождать
    населенные пункты в северной части ДНР, где находятся силы ВСУ. Так,
    подразделения Центрального военного округа установили контроль над городом
    Лозовое и продвигаются в сторону Лимана и Ямполя.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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