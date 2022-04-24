Военкор Коц: российские военные пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями

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Военные ВС РФ пересекли границу Харьковской области и
Донецкой Народной Республики в рамках наступления на позиции украинских
националистов.
Как рассказал российский военный корреспондент Александр
Коц, группировка армии РФ с кодовым обозначением «О» начала освобождать
населенные пункты в северной части ДНР, где находятся силы ВСУ. Так,
подразделения Центрального военного округа установили контроль над городом
Лозовое и продвигаются в сторону Лимана и Ямполя.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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