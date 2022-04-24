Военкор Коц: российские военные пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями

Как рассказал российский военный корреспондент Александр

Коц, группировка армии РФ с кодовым обозначением «О» начала освобождать

населенные пункты в северной части ДНР, где находятся силы ВСУ. Так,

подразделения Центрального военного округа установили контроль над городом

Лозовое и продвигаются в сторону Лимана и Ямполя.